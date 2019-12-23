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تعليم

تسهيلات مقدمة للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
تسهيلات مقدمة للطلاب
تسهيلات مقدمة للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية
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محمد شحتة
تقوم إدارة المنح والاسكان بمدينة البعوث الإسلامية، باستخراج تذكرة الاستقدام للجنسيات المختلفة، وتجديد سراكي الطلاب والطالبات داخل المدينة طبقًا للتصديقات والتدرجات وتحديث قواعد البيانات بها التي يقوم بها الأستاذ صلاح شوري، كما تعمل أيضا على استخراج تذاكر السفر النهائي للطلاب الوافدين بجنسياتهم المختلفة ، ذهاب وعودة.

كما يتم تحرير منح الاستقدام للطلاب الجدد وعمل إجراءات العودة من السفر ، بالإضافة الي تحرير المنح الشهرية لطلاب وطالبات (معاهد إفريقيا – كليات إفريقيا – معاهد آسيا- كليات أسيا – الدول العربية - الدراسات العليا – معاهد وكليات الطالبات ) داخل المدينة لأكثر من (3408) طالب وطالبة وتحرير منح معاهد وكليات خارج المدينة لأكثر من (2056) طالبة وطالبة .
وعمل إثبات قيد لطلاب المدينة وذلك لتقديمها للجهات المختلفة.

كما يتم تحديث وتطوير نظام قواعد البيانات الخاص بالإدارة وتحديث قواعد بيانات الطلاب طبقًا للحركات المختلفة من فتح غرف إخلاءات الطرف، و تسكين الطلاب والطالبات من خارج المدينة من مختلف الجنسيات وكذلك عمل إحصائية عددية للطلاب وطالبات داخل وخارج المدينة والاستضافة ومراجعة سجلات الجنسيات ومطابقتها بالأعداد على قواعد البيانات بالإدارة ومراجعة حركات الطلاب المختلفة بها ، و حجز غرف السفر والعودة ، و حصر التخلفات والحضور والسفر والعودة لطلاب المدينة فى دفتر خرائط المدينة والمدون على برنامج الحاسب الالى ، وعمل إخطارات التغذية يوميا لتغذية طلاب المدينة حسب الإعداد الفعلية ، و استخراج (فيزا كارت ) جديدة ، بالاضافة الي عقد جلسات حوار شهرية بين الموظفين بالإدارة لإبداء ملاحظاتهم على برنامج الإدارة الجديد .

يأتي هذا في إطار حرص اللواء إبراهيم الجارحي رئيس قطاع مدينة البعوث الإسلامية علي العناية والاهتمام وتذليل كافة المعوقات للطالب الوافد وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنحة والسكن بالمدينة ورفع مستوى الخدمة للطلاب.
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