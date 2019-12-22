أحمد موسى: السيسي يعرف أسامة هيكل منذ عمله صحفيا بالوفد وكنا نحتاج وزارة للإعلام ..فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أسامة هيكل يستحق منصب وزير الإعلام، مضيفًا "كنا بحاجة إلى وجود وزارة للإعلام".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "كل الاختيارات هى اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى"، لافتًا إلى أن تعيين هيكل وزيرًا للإعلام لم يكن مفاجئًا.





وتابع "الرئيس السيسى يعرف أسامة هيكل منذ أن كان محررا للشئون العسكرية بصحيفة الوفد".





وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن أسامة هيكل هو الذى قرر إغلاق قناة الجزيرة بعد ثورة 2011، رغم تعرضه لحملات شرسة وقتها.



