لدعم الفريق في الدورى الممتاز.. نائب المحافظ يجتمع مع مجلس إدارة نادى أسوان



وناقش الجانبان خلال الاجتماع حجم الالتزامات والأعباء المالية المنوط بها النادى خلال هذه المرحلة لأداء دوره فى التنمية المجتمعية والرياضية.





واستمع نائب محافظ أسوان إلى وجهة نظر المسئولين عن نادى أسوان فيما يخص التحديات التى تواجههم لدعم أنشطة النادي اجتماعيا ورياضيا ،وعرض رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان خلال الإجتماع وجهة نظرهم فيما يخص سبل تنمية موارد النادى مستقبلا ومن أهمها إتمام إجراءات تخصيص أرض النادى بما يساهم فى إقامة وترويج مشروعات استثمارية تدر عوائد ثابتة لنادى أسوان فى المستقبل .





وتطرق الإجتماع المشترك بين نائب محافظ أسوان ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان إلى مناقشة ملف سبل دعم فريق الكرة خلال مشاركاته لتمثيل الصعيد والمحافظة بالدورى الممتاز وكيف يمكن أن تساهم الجهات التنفيذية وعلى راسها محافظة أسوان فى تقديم الدعم اللوجيستى أثناء مشوار الفريق بالممتاز حتى يظهر بالصورة التى تظهر وتبرز الوجه الحضارى لمحافظة أسوان عاصمة الثقافة والشباب الإفريقى ومدينة السلام والتنمية المستدامة .





وأكد د. أحمد شعبان نائب محافظ أسوان على قيمة ودور ورسالة نادى أسوان الرياضى تاريخيا وإجتماعيا ورياضيا وتنمويا داخل المحافظة ووعد بنقل وعرض كل ما دار فى هذا الإجتماع على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ليشهد المستقبل القريب تحركات وإجراءات إيجابية تساعد نادى أسوان ومسئولية على أداء رسالتهم .



اجتمع الدكتور أحمد شعبان نائب محافظة أسوان مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان ، برئاسة اللواء أحمد سليمان.