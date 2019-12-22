AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: التغيير الوزاري يعكس وضوح الرؤية والهدف

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:13 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي
Advertisements
سامح سلام
هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الوزراء الجدد بمناسبة توليهم لمناصبهم.

وقال زكي في تصريحات له اليوم: "إن مثل هذه التغييرات تؤكد على وضوح الرؤية والهدف، وتسعى إلى توفير أسباب النجاح، بعقليات جديدة، قادرة على تطوير مستوى العمل، وتحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

وأضاف: "أن تجديد الثقة في الوزراء الباقين بمناصبهم يعكس دورهم المهم في دفع عجلة التقدم وشهادة لدولة رئيس الوزراء بالمجهودات التي يبذلها في سبيل تحقيق المسار التنموي للنهوض بمصر ".

كان الوزراء والنواب الجدد، قد أدوا اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بقصر الاتحادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطائفة الإنجيلية تنعي القس مكرم نجيب راعي كنيسة مصر الجديدة

رئيس الإنجيلية في وداع القس مكرم: ستظل حياتك نموذجا.. صور

رئيس الإنجيلية يشارك في عزاء القس طلعت نعيم اسطفانوس بالأزبكية

"رئيس الإنجيلية" يعزي آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد: رحم الله الفقيد

رئيس الإنجيلية يهنئ المحافظين الجدد: ضخ دماء جديدة أحد ركائز الدول المتحضرة

رئيس الإنجيلية يشارك في تدشين كنيسة الإيمان بالحضرة في الإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

كلمات حزينة ومؤلمة | إنجي خطاب تتذكر هيثم أحمد زكي | شاهد

بسبب مشاجرة رجل يدهس مجموعة من المارة في محاولة لقتلهم .. صور

التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي

بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور