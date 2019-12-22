محافظ قنا يزف بشرى سارة لـ الشباب

قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، إن جهود الدولة فى مجال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية والصناعات الحرفية سوف تساهم فى توفير ما يقرب من ٢٤ ألف فرصة عمل مباشرة و ٣٥ ألف فرصة غير مباشرة سنويًا.



جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الثانى مع المواطنين بقاعة ريفورم بمدينة نجع حمادى وذلك فى إطار سعى المحافظة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين دون تحميلهم أعباء الإنتقال من خلال تنظيم اللقاءات الجماهيرية بالمدن التى يقطنون بها للاستماع إلي مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها طبقا للقانون.



و أضاف الداودى، بأنه بحلول عام ٢٠٢٢ سوف يتم رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالمدن من ٨٦٪؜ الى ١٠٠٪؜ وبالقرى من ١٢٪؜ الى ٥٠٪؜ وتوصيل مياه الشرب بنسبة ١٠٠٪؜ لكافة القرى والنجوع وكذا خفض متوسط كثافة الطلاب بالفصول ما بين ٣٦ و ٣٨ طالب فى الفصل.



و أشار محافظ قنا، إلى أن الدولة لها جهود كبيرة فى توفير الخدمات الأساسية لأهالى قنا وتحسين مستوى معيشتهم من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والذى يتم من خلاله تنفيذ مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتكتلات الصناعية التنافسية.



و أكد الداودى، للمواطنين أن شكواهم تخضع لفحص دقيق من خلال منظومة متكاملة يُشرف عليها بنفسة للتأكد من أحقية أصحاب تلك الشكاوى فى طلباتهم ومدى توافقها مع القوانين و اللوائح، و أنه سوف يتم التواصل معهم تلفونيا لإطلاعهم على الإجراءات التى تم اتخاذها حيال شكواهم.



و أشار الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، إلى أن البرنامج ساهم فى مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة وبالتالى مضاعفة ميزانية المدن، مضيفًا بأن المخصصات المالية لمدينة نجع حمادى وصلت الآن إلى ٥٩ مليون جنيه مقارنة بـ ٢٤ مليون جنيه قبل بدء تنفيذ البرنامج بنسبة زيادة بلغت ١٤٥٪؜ وهو ما يؤكد جدية الدولة فى تنمية ورفع مستوى الخدمات بمحافظة قنا بشكل خاص ومحافظات الصعيد عمومًا.



جدير بالذكر، بأنه تم خلال اللقاء عرض ما يزيد عن ٧٥٠ شكوى وطلب وكان من بين أهم الموضوعات والمشكلات التى تم عرضها موضوعات تختص بالإنتدابات فى التربية والتعليم والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة، إضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل.