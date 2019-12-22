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تعليم

ألسن عين شمس تكثف أنشطة الكلية لتدويل الأبحاث العلمية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:23 م
ألسن عين شمس تؤكد
ألسن عين شمس تؤكد تكثيف أنشطة الكلية لتدويل الأبحاث العلمية
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كريم ناصر
أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس أن النشر الدولي للأبحاث يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية الآن.

جاء ذلك على خلفية التقليد الجديد الذي دشنته جامعة عين شمس لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في النشر الدولي دفعة يوليو ٢٠١٨ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور عمداء الكليات، الدكتور كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.


وأضافت أن المعيار الأساسي للحصول على الجائزة هو نشر الأبحاث في دوريات معتمدة في الفهارس الدولية، ونتيجة لجهود الجامعة وفقا لإستراتيجية الدولة لتدويل التعليم العالي ، أصبح عدد الحاصلين على تلك الجائزة في زيادة مستمرة.

وأشارت إلى أن كلية الألسن كثفت خلال العام الماضى مجهوداتها فى مجالات الأدب واللغة والترجمة نتيجة الفعاليات التى تم تدشينها بالتعاون مع الجامعة و بنك المعرفة المصري، حيث استضافت العديد من المتخصصين فى مجالات النشر الدولي فى اطار تنمية المهارات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا؛ بهدف تنمية مهارات الكتابة الأكاديمية ودعم الباحثين فى مختلف المهارات اللازمة لكتابة بحث علمي يسمح بنشرة دوليًا.

أكدت أن زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا من خلال زيادة الإستشهادات المرجعية من تلك الأبحاث فى مجال قطاع العلوم الإنسانية الذي يواجة العديد من الصعوبات على عكس قطاع العلوم الطبيعية، وأكدت أن النشر الدولي للأبحاث يعد أهم الإشارات أن الأبحاث يتم تداولها عبر العالم وتقوم بكسر الحاجز المكاني المحدود؛ بهدف تقديم نتائج جديدة لعدد من المشكلات يمكن أن تسهم تلك النتائج فى حلها بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الهدف الأسمى من البحث العلمي.

وأشارت الى أن الوقت الأن يدعو الى دمج العلوم والتخصصات للوصول الى حلول جذرية للمشكلات التى تواجهها الدولة المصرية الأن ، خاصة و أن كلية الألسن بجامعة عين شمس فى إتجاة إلى دمج الحاسب الآلي مع الترجمة ، والتى أثمرت تلك الفكرة عن استحداث لائحة جديدة لتكنولوجيا الترجمة، وتم اعتمادها وسيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد تسمح بإستخدام علوم الحاسوب فى مجالات الترجمة.

جدير بالذكر أنه بلغ اجمالي اعداد المكرمين ٢٨٠، موزعين كالآتي: كلية العلوم ٧٧، كلية الطب ٧٠ كلية الصيدلة ٤٥، كلية التربية ٤٧، ، كلية البنات ١٦، كلية الهندسة ١٣، كلية الزراعة ٥، كلية الالسن ٤، كلية الحاسبات ٢ وكلية طب الاسنان ١.
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