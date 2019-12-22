ألسن عين شمس تكثف أنشطة الكلية لتدويل الأبحاث العلمية

جاء ذلك على خلفية التقليد الجديد الذي دشنته جامعة عين شمس لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في النشر الدولي دفعة يوليو ٢٠١٨ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس





وأضافت أن المعيار الأساسي للحصول على الجائزة هو نشر الأبحاث في دوريات معتمدة في الفهارس الدولية، ونتيجة لجهود الجامعة وفقا لإستراتيجية الدولة لتدويل التعليم العالي ، أصبح عدد الحاصلين على تلك الجائزة في زيادة مستمرة.





وأشارت إلى أن كلية الألسن كثفت خلال العام الماضى مجهوداتها فى مجالات الأدب واللغة والترجمة نتيجة الفعاليات التى تم تدشينها بالتعاون مع الجامعة و بنك المعرفة المصري، حيث استضافت العديد من المتخصصين فى مجالات النشر الدولي فى اطار تنمية المهارات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا؛ بهدف تنمية مهارات الكتابة الأكاديمية ودعم الباحثين فى مختلف المهارات اللازمة لكتابة بحث علمي يسمح بنشرة دوليًا.





أكدت أن زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا من خلال زيادة الإستشهادات المرجعية من تلك الأبحاث فى مجال قطاع العلوم الإنسانية الذي يواجة العديد من الصعوبات على عكس قطاع العلوم الطبيعية، وأكدت أن النشر الدولي للأبحاث يعد أهم الإشارات أن الأبحاث يتم تداولها عبر العالم وتقوم بكسر الحاجز المكاني المحدود؛ بهدف تقديم نتائج جديدة لعدد من المشكلات يمكن أن تسهم تلك النتائج فى حلها بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الهدف الأسمى من البحث العلمي.





وأشارت الى أن الوقت الأن يدعو الى دمج العلوم والتخصصات للوصول الى حلول جذرية للمشكلات التى تواجهها الدولة المصرية الأن ، خاصة و أن كلية الألسن ب جامعة عين شمس فى إتجاة إلى دمج الحاسب الآلي مع الترجمة ، والتى أثمرت تلك الفكرة عن استحداث لائحة جديدة لتكنولوجيا الترجمة، وتم اعتمادها وسيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد تسمح بإستخدام علوم الحاسوب فى مجالات الترجمة.



