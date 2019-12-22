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تعليم

عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:34 م
عميد ألسن عين شمس
عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
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كريم ناصر
اجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس جولة متابعة للاطمئنان على مدى انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي انطلقت بداية من يوم السبت الموافق ٢١ من ديسمبر الجاري وتنتهي في ٢١ من يناير المقبل علي فترتين يوميا.

وتابعت العميدة يرافقها د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير الاختبارات وأطمئنا على سلامة الإجراءات الخاصة داخل اللجان، حيث يبلغ أعداد طلاب الكلية الممتحنين ١٠٢٦٣ طالب.


كما تفقدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية أماكن الاختبارات للتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب، بما يمكنهم من التركيز وتحقيق أعلى مستويات الدقة في الإجابة، حيث تم تجديد وتجهيز قاعات الامتحانات وتحديد الإدارة الخاصة بكل لجنة وزيادة اعداد الكشافات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائى اثناء اداء الطلاب لامتحاناتهم.

وباشرت انتظام تواجد مراقبي اللجان بإمكانهم ؛ كما وجهت بضرورة تواجد أستاذ المادة للرد علي استفسارات الطلاب، كما اطمئنت على جاهزية العيادات الخاصة باللجان ووجود المسئولين عنها طوال فترات الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية و اتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.

من ناحية أخرى أطمئنت عميد الكلية علي مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوي الطالب و التأكد من طبيعة الأسئلة و مباشرتها وعدم خروجها عن المقرر.

وشددت علي أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال علي توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وفق أعلي معايير الالتزام والانضباط لجميع العاملين بالكلية من خلال التكامل بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والموظفين وإدارة الأمن والدفاع المدني.

كما تفقدا اللجان الخاصة للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، و استخدامهم لأجهزة الحاسب الآلي للإجابة عن اسئلة الامتحانات.
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