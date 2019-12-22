مستقبل وطن: التعديلات الوزارية استهدفت ضخ دماء جديدة بالحكومة

أكد المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الوزارية الجديدة التي أقرها مجلس النواب اليوم، استهدفت ضخ دماء جديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وأضاف صبري، في بيان، أن القيادة السياسية رأت ضرورة إجراء تعديلات في بعض الحقائب الوزارية بعد التقييم الدقيق للوزراء الذين تم تغيرهم، مُؤكدًا أن اختيار الوزراء ونوابهم الجدد تم وفقًا لمعاير مُحددة قائمة على الكفاءة والخبرة لمواكبة استراتيجية تحقيق التنمية الشاملة والتي تنتهجها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار إلى أن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي كمسئول مباشر عن الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، كرئيس لمجلس الوزراء يعكس توجه الدولة لإزالة العقبات في هذا الملف نظرا لأهميته القصوى في نهضة مصر بشكل عام.



وأوضح أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الوزارية الجديدة ركزت على وزراء المجموعة الاقتصادية وهذا يدل على رغبة القيادة السياسية في إنعاش القطاع الاقتصادي.