راندا فارس: مبادرة "2 كفاية" تستهدف 10 محافظات كمرحلة أولى.. فيديو

قالت راندا فارس، المنسق العام لمشروع "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن خطر الزيادة السكانية لم يكن فقط اقتصادي ولكن الجزء الخاص بالتربية والعناية بالطفل يكون أشد خطر على المجتمع.



وأضافت راندا فارس خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مشروع "2 كفاية" جاء من واقع الاستراتيجية السكانية لتنفيذ دور محدد بالتوعية ضد خطر الزيادة السكانية لدى المواطنين.



وأشارت إلى أن، مشروع "2 كفاية" يستهدف 10 محافظات كمرحلة أولى وهذه هى المحافظات الأعلى في معدلات الخصوبة ومعدلات الفقر.



وأوضحت راندا فارس، أن المشروع يمتلك 1200 متطوع و 108 جمعية أهلية يجوبون القرى والنجوع ويطرقون المنازل لتوعية الأسر من مخاطر الزيادة السكانية.



وأكدت راندا فارس، أن مشروع "2 كفاية" بدأ فى يناير 2019 وحتى نهاية أكتوبر الماضي تم توعية أكثر من 2 مليون و400 ألف زيارة طرق الأبواب بالمحافظات للتوعية ضد مخاطر زيادة السكان.