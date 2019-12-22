AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

راندا فارس: مبادرة "2 كفاية" تستهدف 10 محافظات كمرحلة أولى.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:51 م
راندا فارس
راندا فارس
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت راندا فارس، المنسق العام لمشروع "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن خطر الزيادة السكانية لم يكن فقط اقتصادي ولكن الجزء الخاص بالتربية والعناية بالطفل يكون أشد خطر على المجتمع.

وأضافت راندا فارس خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مشروع "2 كفاية" جاء من واقع الاستراتيجية السكانية لتنفيذ دور محدد بالتوعية ضد خطر الزيادة السكانية لدى المواطنين.

وأشارت إلى أن، مشروع "2 كفاية" يستهدف 10 محافظات كمرحلة أولى وهذه هى المحافظات الأعلى في معدلات الخصوبة ومعدلات الفقر.

وأوضحت راندا فارس، أن المشروع يمتلك 1200 متطوع و 108 جمعية أهلية يجوبون القرى والنجوع ويطرقون المنازل لتوعية الأسر من مخاطر الزيادة السكانية.

وأكدت راندا فارس، أن مشروع "2 كفاية" بدأ فى يناير 2019 وحتى نهاية أكتوبر الماضي تم توعية أكثر من 2 مليون و400 ألف زيارة طرق الأبواب بالمحافظات للتوعية ضد مخاطر زيادة السكان.
Advertisements

ترشيحاتنا

شيكو يرقص مع عمرو دياب وهشام ماجد وأكرم حسني في ختام ميدل بيست بالسعودية.. شاهد

صوروه عاريا وعذبوه.. قرار جديد من النيابة في قضية قتل شاب في الدقهلية

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

بنستناك تلعب في إسرائيل.. أفيخاي أدرعي يعلق على حصول محمد صلاح على لقب أفضل لاعب

لاعبان خلال أسبوع.. لعنة الرباط الصليبي تضرب مهاجمي أسوان.. تفاصيل

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور