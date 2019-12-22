مصرع شخص بعد سقوطه من الطابق العاشر فى عمارة سكنية بطنطا

لقي شخص فى العقد الثالث من عمره مصرعه لسقوطه من الطابق العاشر بعمارة فى مدينة طنطا اثر اختلال توازنه وتم نقله بواسطه سيارة إسعاف الى طوارىء مستشفي المنشاوي بطنطا ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله .



تلقى اللواء محمود حمزة مساعد وزير المدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من نقطة شرطة جامعة طنطا يفيد بمصرع شخص مقيم بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا نتيجة سقوطه من الدور العاشر من إحدى العمارات الجديدة ما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة فارق على إثرها الحياة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار العرض على النيابة لمعرفة سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه

