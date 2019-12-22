خبير: تولي رئيس الوزراء ملف الاستثمار يدعم بيئة الأعمال

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن إجراء تعديلات بحقيبة عدد من الوزارات يعطي انطباعا بإعادة الهيكلة لبعض الوزارات حتى وإن شملت تغييرا محدودا في جزء منها لتجديد الدماء.
وأوضح "أبوزيد" أن وضع إلغاء وزارة الاستثمار هو مجرد إجراء صوري، خصوصا أن كافة اختصاصات وزيرها في يد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سينعكس ذلك على دعم بيئة الاعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لزيادة معدلات التوظيف والقضاء علي البطالة ودعم الناتج المحلي للبلاد.
وأضاف "أبوزيد" أن الوضع الراهن يتطلب اعادة تقييم الخطوات السابقة سواء في حزم التشريعات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين إضافة للخريطة الاستثمارية وتحديد بنودها والفرص الحقيقية التي تتضمنها.
أشار "أبوزيد" إلى أن الفترة القادمة تتطلب ضرورة التنسيق بين وزارات التعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج علي وجه الخصوص بالاضافة للوزارات الأخرى للترويج للاستثمار في الخارج ودعم بيئة الاعمال.
وأوضح "أبوزيد" أن وضع إلغاء وزارة الاستثمار هو مجرد إجراء صوري، خصوصا أن كافة اختصاصات وزيرها في يد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سينعكس ذلك على دعم بيئة الاعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لزيادة معدلات التوظيف والقضاء علي البطالة ودعم الناتج المحلي للبلاد.
وأضاف "أبوزيد" أن الوضع الراهن يتطلب اعادة تقييم الخطوات السابقة سواء في حزم التشريعات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين إضافة للخريطة الاستثمارية وتحديد بنودها والفرص الحقيقية التي تتضمنها.
أشار "أبوزيد" إلى أن الفترة القادمة تتطلب ضرورة التنسيق بين وزارات التعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج علي وجه الخصوص بالاضافة للوزارات الأخرى للترويج للاستثمار في الخارج ودعم بيئة الاعمال.