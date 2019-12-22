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فن

شيكو يرقص مع عمرو دياب وهشام ماجد وأكرم حسني في ختام ميدل بيست بالسعودية.. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:40 م
شيكو
شيكو
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مصطفى كرم
شارك الفنان هشام محمد "شيكو" جمهوره فيديو جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من حفلة الهضبة عمرو دياب امس بالرياض.

وظهر شيكو بالفيديو وهو يرقص مع الهضبة عمرو دياب وأكرم حسني وهشام ماجد في ختام حفل ميدل بيست بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق شيكو على الفيديو قائلا " مع الهضبة عمرو دياب علي المسرح من أمتع لحظات حياتي #موسم_الرياض".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين الرياض" و "يا جامد يا شيكو" و "ياولاد المحظوظة".

واختتم الفنان عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان الميدل بيست مساء أمس السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاثة أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab .
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