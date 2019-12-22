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أخبار البلد

عضو الوطنية للصحافة: لا تضارب بين عمل وزير الإعلام الجديد والهيئات الثلاثة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:38 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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حمادة خطاب
قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن وزير الدولة لشئون الإعلام سيكون دوره تنسيقيا أكثر من كونه تنقيذيًا، كما أن وجوده سيكون ممثلا لإعلام الدولة والمتحدث باسمها، ولن يكون هناك أى تضارب بينه وبين عمل الهيئات الإعلامية الثلاث.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك من يخلط بين صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الدولة لشئون الإعلام وهو امر غير صحيح لأن لكلًا منهم دوره فى إدارة المشهد الإعلامى.

وأضاف علم الدين"، أن اختيار أسامة هيكل لمنصب وزير الدولة لشئون الإعلام صائب، نظرًا لما قدمه من مجهود كبير فى مجال الإعلام، فضلًا عن خبرته بفضل تقلده عدة مناصب متعلقة بالشأن الإعلامى فى مصر، مشيرًا إلى أن وجود "هيكل" سيقلل من المشاكل الموجودة فى الإعلام بمصر .

وأكد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن عودة وزارة الإعلام خطوة إيجابية لتحسين الشكل الإعلامى فى مصر وتنظيم عمله، موضحًا أن توقيت عودة منصب الوزير فى منتهى الأهمية.

كان مجلس النواب، برئاسة د.علي عبدالعال، وافق صباح اليوم، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، حيث شمل التعديل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري؛ بحيث يكون الوزير المختص بشئونهما، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، التضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار، واستحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام.
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