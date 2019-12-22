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أخبار العالم

فضيحة قطرية.. إهدار 5 مليارات دولار على مدينة تستضيف كأس العالم لمدة 27 يوما فقط

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:31 م
أمير قطر
أمير قطر
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رشا عبد الخالق
تتواصل الفضائح المتصلة باستضافة قطر لمونديال 2022، فقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن حكومة تميم بن حمد آل خليفة أنفقت حوالي 5,3 مليار دولار على منشآت كأس العالم.

وقالت "ديلي ميل" إن المساحة تبدو كل شيء بالنسبة لقطر، عندما يتعلق الأمر ببطولة كأس العالم 2022، حيث كانت الدولة الخليجية يائسة جدا لتحصل على هذه الفرصة.

وتابعت أن قطر التزمت بتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" التي طلبت حشائش في الملاعب بطول 22 ملم، فقامت قطر بإنبات حشائش بطول 27.45 ملم خلال 8 ساعات و45 دقيقة.

وبلغت النفقات التقديرية لكأس العالم بحلول الوقت الذي انتهت فيه قطر حوالي 5.3 مليار جنيه أسترليني، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لدولة أوروبية صغيرة.

وستقام البطولة كاملة على مساحة صغيرة حيث اضطرت اللجنة العليا للفيفا إلى تقليص عدد المشجعين، والذي زاد على 3 ملايين شخص في البطولة التي أقيمت في روسيا العام الماضي.

ووسط الاتهامات بانتهاك حقوق العمال، يشارك العمال المهاجرون في قطر في برنامج بناء متسارع لإنشاء مدينة جديدة تماما في لوسيل بشمال الدوحة، وهو الملعب الذي سيصبح قريبا ويحيط به خندق، والذي سيستضيف النهائي في 18 ديسمبر 2022.

ووصفت ديلي ميل بناء المدينة الجديدة بأنه واقع سوريالي حيث تم تشييد هذه المدينة لاستضافة حدث يستمر لمدة 27 يوما فقط.
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