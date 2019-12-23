شاهد .. كيف استعدت الأقصر لافتتاح مهرجان التحطيب

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان التحطيب في دورته العاشرة بساحة أبي الحجاج بمحافظة الأقصر والمقام خلال الفترة من 24 وحتى 28 من ديسمبر الجارى.



يشارك في المهرجان هذا العام لاعبو التحطيب من محافظات "الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا"، بالإضافة إلى فرقة بنى سويف التي تشارك في المهرجان لأول مرة، كما تشارك فرق "الأقصر للفنون الشعبية والأقصر للآلات الشعبية، وفرق "قنا، أسيوط، المنيا، بنى سويف" للفنون الشعبية، وفرقة النيل شعبة المزمار، بتقديم عروضهم عقب انتهاء سامر التحطيب على المسرح المكشوف بساحة أبي الحجاج.



جدير بالذكر أن المهرجان أنشأه الفنان عبد الرحمن الشافعي وتقيمه قصور الثقافة سنويا بساحة أبي الحجاج الأقصري ويشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من السائحين وأهل الأقصر.



والتحطيب "اللعب بالعصي" فن من الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية القديمة وقد نشر قدماء المصريين صور هذا الفن على جدران معابدهم، وكانت مصر قد نجحت في تسجيل التحطيب على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2016.