أمير طعيمة يحتفل بحصوله على جائزة أفضل شاعر غنائي 2019 من الدير جيست

احتفل الشاعر الغنائي امير طعيمة بحصول علي جائزة افضل شاعر لعام المقدمة من حفل الدير جيست 2019.



ونشر امير طعيمة صورة له عبر حسابه بموقع التواصل تويتر بالجائزة من الحفل وعلق عليها قائلا "‏أفضل شاعر ٢٠١٩ ‎#دير_جيست".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎موفق ان شالله دايما ، تستاهل الخير امير" و "‏‎تُعرف كلماتك بمجرد غنائها ، مبروك يا أمير الشعر" و "‏‎يكش بقى تظرفنا اغنيه بالمناسبه دي".



وظهر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب امس داخل الطائرة للمشاركة في حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.