عماد الدين حسين: سحر نصر ضحية التعديل الوزاري.. فيديو

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار الراحلة عن الحكومة في التعديل الوزاري الأخير، هي ضحية التعديل، مشيرا إلى أن إلغاء الوزراة يعني أن هناك مشكلة.



وأضاف عماد الدين حسين، أن هناك مجموعة من الموظفين يمكنهم عرقلة سير الملفات بشكل جيد، مشيرا إلى أن منح ملف الاستثمار لرئيس الوزراء يقضي على هذا الأمر.



وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني عليهم توفير الكوادر حتى يتم الاعتماد عليهم في شغل الحقائب الوزراية.



وأكد عماد الدين حسين، أن تعيين وزير للإعلام يعني أن هناك مشكلة أو رؤى لم تصل للناس، مشيرا إلى أن السؤال الآن كيف سيدار العمل في وزارة الإعلام وكيف سيمارس الوزير الجديد مهامه في ظل وجود مجالس الإعلام وصلاحياتهم.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم "الأحد"، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:



الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.



والوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

السيد محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.