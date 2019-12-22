تحدى كبير.. خبير إعلامي: أسامة هيكل وزير بدون صلاحيات.. فيديو

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، ان أسامة هيكل سبواجه تحديا كبيرا في وزارة الإعلام، وهو إيجاد دور وصلاحيات، مؤكدا أن هذا التحدي ستواجهه الحكومة بالكامل، لأننا بصدد تعيين وزيرا للإعلام دون صلاحيات.



وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث» أن تعيين وزيرا للإعلام سيخلق إرباكا سياسيا وقانونيا، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري إجمالا يعبر عن حالة ارتباك وليس حالة إصلاح.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:



الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.



والوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.