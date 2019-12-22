ورث العائلة.. سرقة غطا حلة في المدينة الجامعية بـ الأزهر



وكتب الطالب أحمد، الذي يسكن في المدينة، منشورا على جروب الطلاب على الفيس بوك، يقول فيه "الى طلاب مدينه( ب) غطا الحلة بتاعتى حطيته عند الشجره بتاعت مطعم الباقورى وجيت ملقتهوش انا مكنتش رميها نسيت حاجه بس وروحت اجيبها

استأذن ممن أخذها بالخطأ معتقدا انها مرميه ان يرجعها الى لأن الحله دى كانت فى زواج والدتى ووالدتى اخذتها من ام والدى التى كانت فى زواجها ايضا فهى موروث للعائله من الأب والأم وشكرا".



وسخر الطلاب من المنشور وعلقوا قائلين: يا جماعه رجعوا الغطا دي ارث عائلي، يعني شجرة العيله كلها محافظه عليها وييجي غصن زيك يضيعها ف مفيش، انت لازم تدورلك علي سكن خارجى ف الاجازه عشان ابوك مش هيدخلك البيت بعد ماضيعت الموروث العائلي ده، غطا الحلة يرجع مش قرمط اللي يطبخ في الحله مكشوفه.





شهدت المدينة الجامعية لطلاب الأزهر بالقاهرة واقعة غريبة بين الطلاب داخل المدينة ، حيث اشتكى أحد الطلاب عبر جروب خاص بطلاب الازهر على فيس بوك من سرقة "غطا حلة" أثناء ذهابه للحصول على وجبته في مطعم المدينة.الغريب في الأمر أن الطالب لم يحزن على مجرد سرقة غطا الحلة، وإنما على قيمته التي يعتز بها فهو من جهاز زواج والده ووالدته والذى يعتز به.