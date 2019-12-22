تعرف على أقوى شخصية تنفيذية في مجال الكيماويات

تصدّر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيماويات على المستوى العالمي لعام 2019، وذلك حسب التصنيف الذي أعدته مجلة "آي سي آي إس كيميكال بيزنس" المتخصصة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.
وجاء اختيار المهندس أمين الناصر في صدارة هذا التصنيف الدولي من واقع تأثيره الإيجابي في أداء الشركة والذي انعكس على مجمل قطاع الطاقة العالمين حيث اتخذت الشركة مسارات تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات ما أسهم في تعزيز الانضباط الرأسمالي، وتقليل النفقات التشغيلية
وتفوق المهندس الناصر في هذا التصنيف على كثير من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات العالمية، حيث ذكرت المجلة أن رئيس أرامكو السعودية يقود برنامج استثمار ضخم في الشرق الأوسط وحول العالم سيؤدي إلى تحوّل كبير في قطاع البتروكيماويات العالمي ابتداءً من عام 2025.
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وجاء في المرتبة الثانية خلف المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة داو الأمريكية، جيم فيترلينج، وفي المرتبة الثالثة بوب باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة ليوندل باسل الأمريكية أيضًا.
وجاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف البنيان، في المرتبة الثامنة والعشرين.
وجاء اختيار المهندس أمين الناصر في صدارة هذا التصنيف الدولي من واقع تأثيره الإيجابي في أداء الشركة والذي انعكس على مجمل قطاع الطاقة العالمين حيث اتخذت الشركة مسارات تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات ما أسهم في تعزيز الانضباط الرأسمالي، وتقليل النفقات التشغيلية
وتفوق المهندس الناصر في هذا التصنيف على كثير من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات العالمية، حيث ذكرت المجلة أن رئيس أرامكو السعودية يقود برنامج استثمار ضخم في الشرق الأوسط وحول العالم سيؤدي إلى تحوّل كبير في قطاع البتروكيماويات العالمي ابتداءً من عام 2025.
إقرأ ايضا :
وجاء في المرتبة الثانية خلف المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة داو الأمريكية، جيم فيترلينج، وفي المرتبة الثالثة بوب باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة ليوندل باسل الأمريكية أيضًا.
وجاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف البنيان، في المرتبة الثامنة والعشرين.