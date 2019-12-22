وزارة الأوقاف تعتمد افتتاح برنامج تأهيلي للأئمة.. وإيفاد إمام إلى الأوروجواي

اعتمد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الأحد، تجديد إيفاد الشيخ مصطفى السيد حسان قابيل إمام وخطيب بأوقاف الفيوم، للعمل لدى المركز الثقافي المصري الإسلامي بمونتفيديو – الأوروجواي .



وفي إطار منهج وزارة الأوقاف وخطتها في تطوير الأئمة علميًا وفنيًا ومهاريًا وتصحيح المفاهيم الخاطئة والنهوض بمستوى الدعاة، اعتمد وزير الأوقاف، افتتاح البرنامج التأهيلي الرابع المنعقد اليوم، للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، موضحًا أن الرنامج يضم عدد 140 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأئمة يقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من المتخصصين في جميع فنون العلوم الشرعية والمعارف الثقافية .



وأوضحت أن الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، افتتح البرنامج بالمحاضرة الأولى وتضمنت مختارات من اللغة العربية وآدابها ، لافتةً إلى أن المحاضرة الثانية حاضر فيها الدكتور جاد الرب أمين، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية وعميدها سابقًا عن مختارات من الحديث وعلومه .