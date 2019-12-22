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رياضة

بعد هزيمة اليوفي بثلاثية بالسوبر الإيطالي أمام لاتسيو.. رونالدو يتصدر تويتر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:59 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالدو بعد خسارة فريقه اليوفنتوس بطولة السوبر الايطالي المقامة بالمملكة العربية السعودية امام فريق لاتسيو.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.. وجاءت التعليقات كالآتي:

‏اليوفي كان يحقق كل البطولات المحليه .. جابوا رونالدو بـ١٠٠ مليون عشان يحولون السيطره المحليه الى الاوروبيه وصاروا يندعسون فيها كلها.. ‏شبيحة رونالدو حاضرين من كل مكان.. عشان يشوفوا خذلانه على الطبيعة.. ‏‎رونالدو في اي وقت ممكن يطلع لك بمجهود فردي ويحسن وضعه... بس مدريد خسر فريق كامل بعد رحيل رونالدو، خسر هداف، خسر جناح، والله خسر كل شي، ثاني او ثالث موسم وحتى الآن ما تعوض رحيل الدون💔.

‏هاردلك يااسطوره ‎#السوبر_الايطالي ‎#كريستيانو_رونالدو

‏‎رونالدو حقق ثلاث بطولات بدون ريال مدريد ...ريال مدريد لم يحقق اي بطوله بدون رونالدو.. ‏هـاردلك الاسطوره رونالدو.

‏كذلك مع المنتخب البرتغالي، سانتوس أوجد التوليفة المناسبة بـ أسلوب دفاعي منظم من أجل إيجاد المساحات لـ رونالدو في الارتداد، ووظف العناصر من أجل تفرغ رونالدو للكرات داخل الصندوق ورأينا ‎#رونالدو يقدم أفضل مسيرة دولية له بعد الـ 30، حقق : - يورو 2016- الامم الاوربية 2019.

‏وحقق الدوري والكأس واليوڤي خرج من دور الـ8 أمام اياكس.. يعني "رونالدو" بطوله لم يضف لليوڤي حتي الان ما كان ينتظره منه، و‏كنت اتمنى رونالدو يسجل.. بس عمومًا مبروك لكل اندية الدوري الايطالي وهاردلك لليوفي.
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