تعليق خبير اقتصادي على وضع ملف الاستثمار في يد رئيس الوزراء.. فيديو

قال عمرو حسنين، الخبير المالي والاقتصادي، إن خطوة منح ملف الاستثمار إلى رئيس الوزارء مباشرة ليتولاه بنفسه يضفي الملف أهمية كبرى، مؤكدا أن مشكلات الاستثمار سيتم التعامل معها بشكل حازم في ظل الوضع الجديد.



وأشار حسنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث» إلى أن هذا التعديل في الصلاحيات يمنح الملف قدرات كبيرة فى اتخاذ القرار، وذلك بتعامل رئيس الوزراء مباشرة مع قضايا الاستثمار.



وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من ضمن ما كان يعاني منه الاستثمار، عدم تطبيق أو تنفيذ القرارات، مشيرا إلى أن منح الملف في يد رئيس الوزراء معناه تنفيذ القرارات.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:



الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.



والوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.