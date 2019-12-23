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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المسلوقة؟

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
البطاطس المسلوقة
البطاطس المسلوقة
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نهى هجرس
تحتوى البطاطس على العديد من الفيتامينات كما يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة لأحتوائها على المركبات المغذية التى تخلص الجسم من السموم وتنقية من الأمراض.

ووفقًا لموقع "healthline” إليكم أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند تناول البطاطس المسلوقة.

- خفض ضغط الدم
تحتوى البطاطس المسلوقة على الصوديوم، وأهم مصادر الألياف التى تساعد على خفض ضغط الدم، والكوليسترول بشكل جيد والحفاظ على الصحة العامة.

- الوقاية من امراض عديدة
ظهرت الدراسات الحديثة أهمية البطاطس في وقاية جسم الإنسان من الأمراض، وذلك لأنتاجها العديد من العناصر التي تنتج البروتين وتحمى من أمراض عديدة، مثل الزهايمر، ومرض السكرى وقولون المعدة

- إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات كفيتامين جـ الذي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين ب6 الذي يساعد في إنتاج البروتين في الجسم.

- غنية بالكالسيوم المهم لبناء الأسنان، كما تحتوى على حمض الفوليك، الذي يحتاجه الجنين للنمو.
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