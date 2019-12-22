دحلان يكشف مخطط اغتياله على يد أردوغان.. تفاصيل

كشف القيادى الفلسطينى وزعيم تيار الإصلاح فى حركة فتح محمد دحلان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو العقل المدبر لمحاولة اغتياله عبر وضع مكافأة مالية بقيمة 1.7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.



وقال دحلان خلال حوار مع شبكة "أمد للإعلام" نشرته، اليوم الأحد "أردوغان يريد أن يصبح بطلًا فارسًا رغم أنه لا يملك أدنى مقومات البطولة ولا الفروسية، يفتعل ويصطنع معارك خارجية وهمية ليعتاش عليها داخليًا، وفي الواقع عندما يتعلق الأمر بى وبأنى تدخلت أو أتدخل فى الشأن الداخلى التركى، فهو يكذب أو يصدق ويردد أكاذيب من هم حوله من الإخوان وغير الإخوان أو كليهما معًا، لأنى بكل بساطة لا أعرف تركيا ولم أزر تركيا يومًا ولا أعرف أتراكًا سياسيين كانوا أو مواطنين عاديين، لكن فى الواقع يشعر بالجنون من مواقفى الفلسطينية والعربية الواضحة والقاطعة، وأنا أقول له معركتك هنا يائسة لأنى لست ممن يغيرون مواقفهم تحت الضغوط ولك أن تسأل أصدقاءك الإسرائيليين عن فرص كسر أو إضعاف إرادتى تحت الضغوط أو حتى تحت التعذيب الشديد".



وأضاف: "أما عن المكافأة 1.7 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عنى فالمقصود بها مكافأة لمن يقتلنى لحساب أردوغان وهذه مسألة سنشرع فى مقاضاة نظام أردوغان عليها، مكررًا نصيحتي له بأن ينفق هذه المبالغ على علاجه النفسي وصحته العقلية المختلفة!".



وتابع: "بالطبع أردوغان يريد اغتيالي أو قد يخطط لذلك، فهو شخص غادر وخائن بطبيعته، لننظر إلى ما فعله بأقرب رفاقه وشركائه فى الحزب والحكم، ولننظر كيف انقلب بدموية وعنف على شريكه القديم السيد جولن، وتذكر أنه قتل آلاف الأتراك ويشرد ويسجن عشرات الأطفال بينهم قرابة 2000 سيدة و700 رضيع وطفل، كما أن تركيا فى عهده أصبحت أكبر سجن لأصحاب الرأى وحملة الفكر والأقلام".



