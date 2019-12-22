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توك شو

أحمد موسى عن هيئة تنشيط السياحة: بقالي كتير مسمعتش عنها ..فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:00 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
طالب الإعلامي أحمد موسى، بتفعيل دور هيئة تنشيط السياحة بإيجابية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «لا أسمع شيئا عن هيئة تنشيط السياحة منذ عامين، لا أعرف إن كانت متواجدة أم جمدت، وأتمنى أن يكون لها دور».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى «أين شركة مصر للسياحة الآن ؟ وماذا ينقصها ؟ يجب أن تعود بقوة مرة أخرى، خاصة أننا مقبلون على مرحلة تدفق سياحي»، معربا عن أمنيته بتجاوز إجمالي دخل مصر من السياحة عام 2020 لنظيره عام 2010.

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن أسباب دمج وزارتي السياحة والآثار، قائلًا «تقديري الشخصي أنه الاختيار الأمثل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كون مصر على وشك افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيحضره زعماء وقادة الدول، والدكتور خالد العناني، نجح في ملف التسويق للمتحف»، مشيرا إلى أن مهام وزارتي السياحة الآثار ذات صلة قوية.
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