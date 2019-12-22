أحمد موسى عن هيئة تنشيط السياحة: بقالي كتير مسمعتش عنها ..فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتفعيل دور هيئة تنشيط السياحة بإيجابية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «لا أسمع شيئا عن هيئة تنشيط السياحة منذ عامين، لا أعرف إن كانت متواجدة أم جمدت، وأتمنى أن يكون لها دور».





وأضاف الإعلامي أحمد موسى «أين شركة مصر للسياحة الآن ؟ وماذا ينقصها ؟ يجب أن تعود بقوة مرة أخرى، خاصة أننا مقبلون على مرحلة تدفق سياحي»، معربا عن أمنيته بتجاوز إجمالي دخل مصر من السياحة عام 2020 لنظيره عام 2010.



