AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التذاكر من تذكرتى.. 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلي و بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أنهت إدارة الأهلي كل الإجراءات الخاصة بمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها السبت المقبل بإستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال الأفريقي.

وقال مصدر بإدارة الأهلى اليوم الأحد إن هناك اتفاقا سابقا على إقامة المباريات الأفريقية بإستاد السلام.

وأضاف أن هناك موافقة علي حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الفريق الأول مع بلاتينيوم المقرر لها 28 ديسمبر الجاري .

وأوضح أن التذاكر سوف يتم طرحها وبيعها عبر نظام تذكرتي الذي طبق في بطولة الأمم الأفريقية التي جرت بمصر شهري يونيو ويوليو الماضيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر في تونس: 500 مشجع أهلاوى يحضرون مباراة النجم الساحلي

تذكرتي تعلن موعد فتح بوابات مباراة الأهلي والهلال السوداني واستلام التذاكر

15 ألف متفرج لمواجهة الأهلي والهلال السوداني

الأهلى يستدعى جماهيره لدعمه أمام الهلال برسالة مؤثرة

الأمن يستقر على 15 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

الكاف يحدد موعد مباراتي الأهلى وبلاتنيوم الزيمبابوى بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

اليورو يتراجع 6 قروش | أسعار الدولار والعملات اليوم الأحد 22-12-2019

كلام نهائي .. حسن يوسف يكشف كواليس عودة شمس البارودي .. فيديو

صوروه عاريا وعذبوه.. قرار جديد من النيابة في قضية قتل شاب في الدقهلية

فيديوجراف| تفاصيل الحكم على راجح في قضية محمود البنا

أهم الأخبار| أسماء الوزراء الجدد | دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة | السجن 15 سنة لـ راجح

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

البنود المالية توقف مفاوضات الأهلي مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة.. كلوب يشكك في جائزة محمد صلاح.. رسالة غامضة من الغندور.. CAF يعلن قوائم الأفضل في أفريقيا

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الدوري المغربي.. نجم الزمالك السابق يرجح كفة الرجاء أمام الوداد في ديربي البيضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور