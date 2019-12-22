التذاكر من تذكرتى.. 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلي و بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

أنهت إدارة الأهلي كل الإجراءات الخاصة بمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها السبت المقبل بإستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال الأفريقي.



وقال مصدر بإدارة الأهلى اليوم الأحد إن هناك اتفاقا سابقا على إقامة المباريات الأفريقية بإستاد السلام.



وأضاف أن هناك موافقة علي حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الفريق الأول مع بلاتينيوم المقرر لها 28 ديسمبر الجاري .



وأوضح أن التذاكر سوف يتم طرحها وبيعها عبر نظام تذكرتي الذي طبق في بطولة الأمم الأفريقية التي جرت بمصر شهري يونيو ويوليو الماضيين.