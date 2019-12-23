لو عايز تحمي طفلك.. كل ما تريد معرفته عن فرط الحركة عند الأطفال

يعانى كثير من الأطفال من فرط الحركة، أو ما يعرف باضطراب فى السلوك العصبى، ونشاط غير طبيعى فى الحركة، ولكن كثير من الأمهات لا يستطيعون التفريق بين فرط الحركة المرض، أو لعب الأطفال الزائد.





ووفقًا لموقع “black doctor” نقدم إليكم أهم أسباب وأعراض مرض فرط الحركة عند الأطفال وهى:-





الأسباب:

-يشكل العامل الوراثى أهمية كبيرة فى مرض فرط الحركة، ويمكن أيضًا للصعوبات التى تعانى منها الأم خلال فترة الحمل أن تسبب فرط الحركة لدى الطفل بعد ذلك.





الأعراض:-

-لا يستطيع الطفل التركيز لسماع ما يقولة الآباء .

-لا يستمع إلى التعليمات بشكل جيد.

- لا يستطيع ممارسة المهام التى تتطلب جهد عقلى.

-لا يستطيع تذكر العديد من الأنشطة اليومية.

- يعانى من صعوبة فى البقاء جالسًا لفترة طويلة.