اليونان: توقيع اتفاقية مع قبرص وإسرائيل لإقامة خط للغاز شرق البحر المتوسط خلال يناير المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم /الأحد/ أن قبرص واليونان وإسرائيل يعتزمون التوقيع في أوائل العام الجديد على اتفاقية لإقامة خط للغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.

وذكرت شبكة //إيه بي سي نيوز// الإخبارية الأمريكية أن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، أوضح أن الاتفاقية سوف توقع بأثينا في الثاني من يناير القادم بحضور رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيداس، علاوة على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الخط سوف يمتد من إسرائيل إلى جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان، ومنها إلى إيطاليا.

ومن المنتظر أن يوفر الخط الجديد شرق البحر المتوسط نحو 10% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعي، ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الروسي.