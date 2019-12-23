الجامعات اليوم.. بروتوكول تعاون بين الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.. عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير الامتحانات.. جامعة المنيا تحتفي بطلابها في ذكرى الاحتفال بـ اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

الجامعات اليوم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار

عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الفساد صوره وطرق علاجه.. محاضرة رئيس جامعة الأزهر للأساتذة

انتهاء المرحلة الثانية من تطوير البنية التحتية لقطاع الدراسات العليا بتجارة عين شمس

جامعة المنيا تحتفي بطلابها في ذكرى الاحتفال بـ «اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة»

رئيس جامعة طنطا في اجتماع موسع بالقيادات الجامعية





شهدت الجامعات المصرية، اليوم الأحد، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





وقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات.





يأتي هذا فى إطار توجه الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو القضاء على الأمية باعتبار التعليم هو القاطرة الحقيقة للتنمية وكذا توجه مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس جولة متابعة للاطمئنان على مدى انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي انطلقت بداية من يوم السبت الموافق ٢١ من ديسمبر الجاري وتنتهي في ٢١ من يناير المقبل علي فترتين يوميا.





وتابعت العميدة يرافقها د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير الاختبارات واطمئن على سلامة الإجراءات الخاصة داخل اللجان، حيث يبلغ أعداد طلاب الكلية الممتحنين ١٠٢٦٣ طالب.





كما تفقدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية أماكن الاختبارات للتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب، بما يمكنهم من التركيز وتحقيق أعلى مستويات الدقة في الإجابة، حيث تم تجديد وتجهيز قاعات الامتحانات وتحديد الإدارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائى أثناء أداء الطلاب لامتحاناتهم.





وباشرت انتظام تواجد مراقبي اللجان بإمكانهم ؛ كما وجهت بضرورة تواجد أستاذ المادة للرد علي استفسارات الطلاب، كما اطمئنت على جاهزية العيادات الخاصة باللجان ووجود المسئولين عنها طوال فترات الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية و اتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.





من ناحية أخرى اطمأنت عميد الكلية علي مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوى الطالب و التأكد من طبيعة الأسئلة و مباشرتها وعدم خروجها عن المقرر.





وألقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، محاضرة، عن "الفساد الإداري.. صوره وأسبابه وطرق علاجه".





وبدأ رئيس الجامعة محاضرته بالتأكيد على أن الله تعالى خلقنا وأمرنا بالإصلاح في الأرض فقال تعالى: "وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ"، وأشار إلى أنه عز وجل قضى بعدم صلاح أعمال المفسدين، وبيَّن بغضه للفساد وأهله، فقال: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال أيضا: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، ورسولنا صلى الله عليه وسلم، جاء بدعوة الإصلاح فأعلن الحرب على الفساد الإداري والمالي؛ ففي الحديث: "لعن رسول الله الراشي والمرتشي"، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي توضح كيف حارب الإسلام الفساد والمفسدين.





وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الفساد الإداري من أشد أنواع الفساد المنهي عنه، مشيرا إلى انتشاره للأسف خاصة في الوظائف، سواء كانت وظائف حكومية أم وظائف في مؤسسات خاصة؛ لافتا إلى أنه يعني بالفساد الإداري أي استغلال للسلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية دون وجه حق، ومن أسبابه السلبية وانهيار القيم الأخلاقية، والافتقار إلى العدالة، واستخدام الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية، كذلك الروتين، وسوء التخطيط.





وأكدت الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، للشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الكلية تشهد المرحلة الثانية من مراحل التطوير التى يشهدها القطاع وشملت هذه المرحلة تجهيز شاشة كبيرة 86 بوصة بمدخل المبنى الرئيسي بالكلية لاستخدامها للإعلان عن مواعيد السيمينارات العلمية، ومواعيد إنعقاد مناقشات رسائل باحثي الدراسات العليا بالمرحلتين الأكاديمية والمهنية. إضافة إلى المؤتمرات والندوات وورش العمل التى ينظمها القطاع وكذلك الإعلان عن كافة المعلومات والأخبار التى تهم طلاب الدراسات العليا والباحثين.





كما تشمل هذه المرحلة تطوير وتجديد مكتبة الكلية من خلال تركيب كاميرات مراقبة وتجليد الحوائط وتغيير الأرضيات ووحدات الإنارة، وتركيب وحدات إنذار حريق. كما تم تزويد المكتبة بشاشة عرض 20 بوصة وجار استكمال باقى أعمال التطوير.





وأقامت جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، احتفالية تكريمًا وتقديرًا بمُنجزات الطلاب متحدي الإعاقة بالجامعة، وبدورهم الفعال والمؤثر بكلياتهم، وداخل جامعتهم تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.





شهد الاحتفالية رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ولفيف من مديري الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والاخصائيين، وطلاب الجامعة من متحدي الإعاقة.





واجتمع اليوم ، الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ، بعمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بمختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.





من جانبه رحب الدكتور مجدي سبع بالحضور، مؤكدا أن الهدف من الإجتماع هو متابعة تنفيذ التحول الرقمي بالكليات، وبحث سبل الارتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليًا.





وأشار الي أن ادارة الجامعة على أتم الاستعداد لسماع كافة المقترحات ودراستها ، مؤكدا حرص الجامعة على تطوير الحركة العلمية والبحثية والإدارية ، من خلال عقد ورش العمل والتدريبات المتخصصة بما يضمن تحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.



