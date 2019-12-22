غادة والي: مصر بها سيدات كثيرات محل ثقة لدى رئيس الجمهورية.. فيديو

قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إن مصر بها سيدات كثيرات يمكنهن أن يكنّ محل ثقة لرئيس الجمهورية كما أكد الرئيس ثقته في المرأة وقدرتها على الأداء .
وأضافت " والي " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي " محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناه " المحور"،: إنني سعيدة أن أكون في منصب به فخر كبير لمصر ، وسعيدة ايضا أن من يحل محلي هي زميلة عزيزة وصديقة كفاح. كما ان مصر بها العديد من القيادات الذكور والإناث .
وتابعت" والي": أتقدم بالتهنئة للحكومة الجديدة ولجميع الزملاء الذين تم ضمهم الى الحكومة وأخص بالشكر رئيس الوزراء .
واستكملت " والي" أن وداع زملائي في وزارة التضامن كان رائعا واستقبال الوزيرة الجديدة كان الاجمل، كما اننا في وزارة التضامن نكون سعداء جدا بالقرارات التي من شأنها تحقيق النجاح .
وأوضحت أنه لشرف كبير ان يتاح للإنسان الفرصة في خدمة بلده وهذه الفرصة لا تتاح إلا لعدد قليل وهذا يكون فرصة وشرفا كبيرا لنا كما انني اعطيت وتعلمت الكثير .
واختتمت "والي" أن الخبرات السابقة هي التي تعلمت منها وكانت سببا في ان اكون في مثل هذا المنصب وهذا يعتبر منصبا ومجالا جديدا للمرأة المصرية والعربية.
وأضافت " والي " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي " محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناه " المحور"،: إنني سعيدة أن أكون في منصب به فخر كبير لمصر ، وسعيدة ايضا أن من يحل محلي هي زميلة عزيزة وصديقة كفاح. كما ان مصر بها العديد من القيادات الذكور والإناث .
وتابعت" والي": أتقدم بالتهنئة للحكومة الجديدة ولجميع الزملاء الذين تم ضمهم الى الحكومة وأخص بالشكر رئيس الوزراء .
واستكملت " والي" أن وداع زملائي في وزارة التضامن كان رائعا واستقبال الوزيرة الجديدة كان الاجمل، كما اننا في وزارة التضامن نكون سعداء جدا بالقرارات التي من شأنها تحقيق النجاح .
وأوضحت أنه لشرف كبير ان يتاح للإنسان الفرصة في خدمة بلده وهذه الفرصة لا تتاح إلا لعدد قليل وهذا يكون فرصة وشرفا كبيرا لنا كما انني اعطيت وتعلمت الكثير .
واختتمت "والي" أن الخبرات السابقة هي التي تعلمت منها وكانت سببا في ان اكون في مثل هذا المنصب وهذا يعتبر منصبا ومجالا جديدا للمرأة المصرية والعربية.