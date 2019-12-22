AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غادة والي: مصر بها سيدات كثيرات محل ثقة لدى رئيس الجمهورية.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:52 م
غادة والي
غادة والي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إن مصر بها سيدات كثيرات يمكنهن أن يكنّ محل ثقة لرئيس الجمهورية كما أكد الرئيس ثقته في المرأة وقدرتها على الأداء .

وأضافت " والي " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي " محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناه " المحور"،: إنني سعيدة أن أكون في منصب به فخر كبير لمصر ، وسعيدة ايضا أن من يحل محلي هي زميلة عزيزة وصديقة كفاح. كما ان مصر بها العديد من القيادات الذكور والإناث .

وتابعت" والي": أتقدم بالتهنئة للحكومة الجديدة ولجميع الزملاء الذين تم ضمهم الى الحكومة وأخص بالشكر رئيس الوزراء .

واستكملت " والي" أن وداع زملائي في وزارة التضامن كان رائعا واستقبال الوزيرة الجديدة كان الاجمل، كما اننا في وزارة التضامن نكون سعداء جدا بالقرارات التي من شأنها تحقيق النجاح .

وأوضحت أنه لشرف كبير ان يتاح للإنسان الفرصة في خدمة بلده وهذه الفرصة لا تتاح إلا لعدد قليل وهذا يكون فرصة وشرفا كبيرا لنا كما انني اعطيت وتعلمت الكثير .

واختتمت "والي" أن الخبرات السابقة هي التي تعلمت منها وكانت سببا في ان اكون في مثل هذا المنصب وهذا يعتبر منصبا ومجالا جديدا للمرأة المصرية والعربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس البنك الدولي يقدم التهنئة لـ غادة والي

بعد تنصيبها بالأمم المتحدة.. بنت مصر غادة والي تتلقى التهاني.. الخارجية والهجرة والبنك الدولي أبرزهم

على عبد العال يوجه رسالة إلى غادة والي بعد توليها منصبا في الأمم المتحدة

رئيس مجلس النواب يهنئ غادة والي باختيارها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ويؤكد: سجلها حافل بالعطاء

وكيل عربية البرلمان يهنئ غادة والي لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

غادة والي تعلن موعد استلام منصبها الجديد في الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

هل هي أبواق السماء؟ القصة الكاملة لـ أصوات الحوت الأزرق المرعبة؟

الدوري المغربي.. نجم الزمالك السابق يرجح كفة الرجاء أمام الوداد في ديربي البيضاء

مصطفى بكري يؤكد الإفراج عن الفريق سامي عنان وتواجده بمنزله

كلمات حزينة ومؤلمة | إنجي خطاب تتذكر هيثم أحمد زكي | شاهد

أصيلة باعت شرفها وقتلت زوجها | العشيق رفض الزواج منها وابنها كشف المستور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور