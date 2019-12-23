أحمد رزق بعد تكريم دير جيست: شكرا ليكم بجد

نشر الفنان أحمد رزق صورًا له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من حفل دير جسيت.





وظهر أحمد رزق في الصورة بصحبة النجم أحمد السقا والفنان لطفى لبيب مرتديا بدلة كلاسيك حاملا جائزة من الدير جيست وعلق قائلًا "شكرا ليكم بجد".





يواصل الفنان أحمد رزق تصوير مشاهده في مسلسل "بخط الإيد" الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة حيث يصل عدد حلقاته إلى 45 حلقة في حالة من النشاط المكثف وذلك لفريق العمل بالكامل للانتهاء من التصوير قريبًا لحين عرضه علي إحدى القنوات الفضائية في الأسبوع الأول من يناير المقبل.





يشارك في المسلسل: إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، يسرا اللوزي، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل .



