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فن

بـ ملابس أنيقة.. وفاء سالم في إطلالة مبهرة على نيل أسوان.. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:49 م
وفاء سالم
وفاء سالم
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محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء سالم، صورة جديدة، من كواليس مسلسل "ختم النمر" من خلال حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وظهرت وفاء سالم بإطلالة كاجوال على النيل فى أسوان، حيث تستكمل تصوير مشاهد المسلسل والذى يعد أول بطولة مطلقة لـ احمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما معا مسلسل "حكايتى"، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

كانت آخر أعمال وفاء سالم مسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، وتم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي، وجسدت وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض خلال الأحداث للعديد من المشاكل والصراعات.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم سوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل، ومحمد نجاتي، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد بكير.


بـ ملابس أنيقة.. وفاء سالم في إطلالة مبهرة على نيل أسوان.. شاهد
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