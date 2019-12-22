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أخبار البلد

للطلاب المصريين.. فتح باب التقديم على برنامج Global UGRAD

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:10 م
فتح باب التقديم علي
فتح باب التقديم علي برنامج Global UGRAD
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محمود نوفل
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فتح باب التقديم علي برنامج Global UGRAD أمام الطلاب المصريين حيث قالت " هل أنت طالب مصري في المرحلة الجامعية ما بين 18-25 عامًا ولديك مهارات قوية في اللغة الإنجليزية؟ هل أنت مهتم بقضاء فصل دراسي في الولايات المتحدة؟ تم فتح باب التقديم على برنامج Global UGRAD الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية".

وذكرت السفارة قائلة عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" : يمنح هذا البرنامج الدولي للتبادل التعليمي والثقافي الفرصة لقادة المستقبل للسفر إلى الولايات المتحدة لفصل دراسي لتجربة النظام التعليمي في الولايات المتحدة ، وتعزيز معرفتهم بالثقافة والقيم الأمريكية.

وقالت السفارة ايضا "كما أنه يتيح للطلاب فرصة مشاركة ثقافاتهم وتقاليدهم مع المجتمع الأمريكي.

وحثت السفارة الأمريكية الطلاب قائلة :تقدم بطلبك قبل 30 ديسمبر - للمزيد من المعلومات عن البرنامج وكيفية التقديم برجاء زيارة: https://goo.gl/U5bSoG"
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