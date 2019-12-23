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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين فى أحداث عنف الموسكي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامي المهدي
تنظر الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
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