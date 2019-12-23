اليوم.. محاكمة المتهمين فى أحداث عنف الموسكي

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى".





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.



