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حوادث

التلفيات 300 زجاجة.. إخماد حريق بسيارة محملة بزيت تمويني بـ كفر الشيخ

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:51 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
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محمود زيدان
تمكن أهالي قرية سوق الثلاثاء بكفر الشيخ، من إخماد حريق شب بسيارة محملة بكمية كبيرة من الزيت التمويني بطريق رافد الطريق الدولي ببلطيم، وتم السيطرة على الحريق تمامًا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بحمولة سيارة رقم ع ق ط 9867 نقل الغربية، قيادة "م.ي" سائق، 57 سنة، ويقيم بعزبة الجمهورية ، المحلة الكبرى، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.

على الفور انتقل رجال المباحث، والحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة كانت محملة، بـ 2250 كرتونة زيت تمويني، ومتجهة إلى فرع شركة تجارة الجملة بقرية الجزيرة الخضراء، استوقف قائدها الأهالي لاشتعال النيران بجزء من الحمولة.

وكشفت المعاينة، عن احتراق 25 كرتونة، بإجمالي 300 زجاجة زيت التر، وانسكاب كمية من زيت التموين، على رافد الطريق الدولي على مساحة نحو 50 متر مربع، في الاتجاه إلى مطوبس، ولا توجد أي إصابات أو وفيات.

من جانبها، قامت الوحدة المحلية ببلطيم برئاسة هاني يوسف، رئيس المدينة، برفع آثار الزيت بوضعة طبقة من الرمال، لمنع انزلاق المركبات المارة على الطريق، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6082 لسنة 2019م، إداري مركز البرلس.
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