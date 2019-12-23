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حوادث

اليوم.. الحكم على 13 متهما في "أحداث العنف" بالمنيا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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عمرو خليفة
تصدر المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، الحكم على 13 مُتهمًا بالتورط في أحداث العنف بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية.

وانتهت المحكمة، في جلستها السابقة من سماع المرافعة عن 6 متهمين بالتورط في اقتحام متحف ملوي، و7 آخرين متهمين بالتورط في حرق مجلس المدينة، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأوضح مصدر قانوني في تصريحات له، أن المتهمين جميعًا سبق وصدرت ضدهم أحكامًا غيابيا بالمؤبد، وتُعاد إجراءات محاكمتهم بعد ضبطهم، مضيفا أن المتهمين يواجهون تهم "تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف والشغب والانتماء لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون".
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