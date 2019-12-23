اليوم.. الحكم على 13 متهما في "أحداث العنف" بالمنيا

تصدر المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط، اليوم الإثنين ، الحكم على 13 مُتهمًا بالتورط في أحداث العنف بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية.





وانتهت المحكمة، في جلستها السابقة من سماع المرافعة عن 6 متهمين بالتورط في اقتحام متحف ملوي، و7 آخرين متهمين بالتورط في حرق مجلس المدينة، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.



