أستاذي وأخي الغالي | تامر حسين عن صورته مع الهضبة و عمرو مصطفى

شارك الشاعر الغنائي تامر حسين، جمهورة صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر تامر حسين فى الصورة برفقة الهضبة عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى، خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى فعاليات "الميدل بيست"



وعلق تامر على الصورة "أهم عمرين في حياتي وأصحاب فضل عليا في حاجات كتير، أستاذي وأخي الغالي عمرو دياب وصديقي وعشرة العُمر عمرو مصطفى".



جدير بالذكر أن الثلاثة يتواجدون في المملكة العربية السعودية، وحرصوا على حضور فعاليات "الميدل بيست" الذي أقيم على مدار 3 أيام، كان أخرها أمس السبت 21 ديسمبر.



وقدّم الهضبة خلال حفله في مهرجان ميدل بيست 3 أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab من بينها أغنيته يوم تلات، بشكل موسيقي جديد.



وحرص عدد من النجوم على التواجد مع عمرو دياب على خشبة المسرح منهم دينا الشربيني وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف.









