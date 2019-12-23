طب الأسنان بطنطا تفوز بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا أمس الأحد عن فوز كلية طب الأسنان بالجامعة بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية فئة المواقع الإلكترونية، ووصولها الي المرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية في الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2019 .





وقالت الدكتورة عبير دراج القائم بأعمال عميد الكلية، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اختارت كلية طب الأسنان جامعة طنطا ضمن أفضل 10 مؤسسات في المواقع الإلكترونية علي مستوى 300 مؤسسة حكومية، موضحة أن الكلية تقدمت للجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للكلية، والذي يقدم عديد الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والخريجين والمواطنين وجميع الهيئات المجتمعية المتصلة بالكلية.



