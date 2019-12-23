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تعليم

طب الأسنان بطنطا تفوز بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:53 ص
طب الأسنان بطنطا
طب الأسنان بطنطا تفوز بجائزة المؤسسة المتميزة
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا أمس الأحد عن فوز كلية طب الأسنان بالجامعة بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية فئة المواقع الإلكترونية، ووصولها الي المرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية في الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2019 .

وقالت الدكتورة عبير دراج القائم بأعمال عميد الكلية، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اختارت كلية طب الأسنان جامعة طنطا ضمن أفضل 10 مؤسسات في المواقع الإلكترونية علي مستوى 300 مؤسسة حكومية، موضحة أن الكلية تقدمت للجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للكلية، والذي يقدم عديد الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والخريجين والمواطنين وجميع الهيئات المجتمعية المتصلة بالكلية.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد أطلقت فى يوليو 2018 جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك فى إطار الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات.
طب الأسنان بطنطا تفوز بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية
طب الأسنان بطنطا تفوز بجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية
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