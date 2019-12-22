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فن

شاهد.. مطاردة أحمد السقا وتامر حسني في «الفلوس»

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:31 م
احمد السقا وتامر
احمد السقا وتامر حسنى
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أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، الإعلان الرسمي الثاني له وهو من إخراج سعيد الماروق، ومن المقرر عرضه في 25 ديسمبر المقبل.

ويظهر في الإعلان الثاني للفيلم المزيد من لقطات الأكشن التي تتنوع بين المشاهد التي تجمع بين النجمين أحمد السقا وتامر حسني، ومطاردات السيارات. 

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، إقامة العرض الخاص يوم 24 ديسمبر الجارى، فى سينما أمريكان بلازا مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين منهم النجمة مي عز الدين على أن يتم طرح الفيلم رسميا في السينمات بدءا من يوم 25 ديسمبر.

فيلم «الفلوس»، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم.
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