شاهد.. مطاردة أحمد السقا وتامر حسني في «الفلوس»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، الإعلان الرسمي الثاني له وهو من إخراج سعيد الماروق، ومن المقرر عرضه في 25 ديسمبر المقبل.





ويظهر في الإعلان الثاني للفيلم المزيد من لقطات الأكشن التي تتنوع بين المشاهد التي تجمع بين النجمين أحمد السقا وتامر حسني، ومطاردات السيارات.





قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، إقامة العرض الخاص يوم 24 ديسمبر الجارى، فى سينما أمريكان بلازا مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين منهم النجمة مي عز الدين على أن يتم طرح الفيلم رسميا في السينمات بدءا من يوم 25 ديسمبر.



