اليوم.. محاكمة 7 متهمين لانضمامهم لـ "داعش الجيزة"

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، اليوم الإثنين ، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ«خلية داعش الجيزة».





وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة، بعدما ذكرت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار «داعش» الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم، واستطاعته ضم باقي المتهمين.



