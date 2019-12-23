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حوادث

اليوم.. محاكمة 7 متهمين لانضمامهم لـ "داعش الجيزة"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صورة أرشيفية - متهمين
صورة أرشيفية - متهمين
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، اليوم الإثنين، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ«خلية داعش الجيزة».

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة، بعدما ذكرت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار «داعش» الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم، واستطاعته ضم باقي المتهمين. 

وقالت الأجهزة الأمنية إنها تمكنت من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازي لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.
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