تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمرا بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا".. فبراير المقبل

تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" وذلك فى الفترة من ٢٥إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث





ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر الدكتورة أمانى حنفى أستاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.



