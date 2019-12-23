AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمرا بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا".. فبراير المقبل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي
تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" وذلك فى الفترة من ٢٥إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث 

ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر الدكتورة أمانى حنفى أستاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.

ويلقى المؤتمر الضوء على أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات و التجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي وغيرها الكثير.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد التعادل مع بلباو.. ريال مدريد يكرر واقعة 2006

مشاهير من بلدنا.. عثمان أحمد عثمان بدأ بشهادة فقر وأصبح أشهر أثرياء العرب

الكشف عن شخصية القيادي في الحرس الثوري الذي استهدفته إسرائيل بسوريا

بـ السبحة فى إيده.. أحمد السعدني يطمئن على الشيف علاء الشربيني

مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر

أول تعليق من ميريام فارس على هجوم إليسا عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها