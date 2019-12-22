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رياضة

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكره بالأهلي معاقبة عربي بدر لاعب وسط الفريق الشاب بالتدريب مع فريقه بقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة أن عبد الحفيظ استفسر عن أسباب إيقاف عربي بدر مرتين متتاليتين بعقوبات من لجنة المسابقات لدوري الناشئين .

وقالت المصادر أن عبدالحفيظ علم أن اللاعب تجاوز وكان سببًا في الإيقاف لأربع مباريات متتالية.

وأضافت أن عبدالحفيظ من منطلق الدور التربوي للنادي قرر عدم تصعيد اللاعب للمران بالفريق الأول خلال الفترة الحالية والتدريب مع فريقه لحين التزامه التام.
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