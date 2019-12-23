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حوادث

اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية فساد القمح

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
صورة أرشيفية - قمح
صورة أرشيفية - قمح
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محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 11 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق،بعضوية المستشارين طلبة فوزى وأحمد عزت وعماد عفيفي، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
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