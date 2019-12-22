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غطاس مصري يروي تفاصيل مساعدته لسيدة إنجليزية لديها إعاقة على الغطس .. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد تامر سلمان غطاس مصري أنه يعمل بالغطس منذ عام 2000 في مدينة شرم الشيخ، موضحا أنه في بداية عمله كان يجعل السائحين يشاهدون الشعاب المرجانية.

وأضاف الغطاس المصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه حصل على دورات في مجال الغطس إلى أن أصبح محترف في عام 2006 .

وقال الغطاس المصري الذي ساعد سيدة انجليزية على الغطس في البحر الأحمر إن تلك السيدة أصيبت بمرض ضمور في العضلات وأصبحت تستخدم الكرسي المتحرك.

وأشار الغطاس المصري إلى أن تلك السيدة تعشق الغطس، مؤكدا أن هناك منظمات اهتمت بهذا الموضوع وقامت باختراع كرسي متحرك مخصص لغطس مثل هذه الحالات.

وقال الغطاس المصري إنه كان المسئول عن أمنها وسلامتها ضمن فريق مكون من 10 أشخاص.
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