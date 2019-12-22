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رياضة

حازم إمام يفوز بجائزة أفضل إعلامي رياضي لعام 2019.. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:06 م
حازم امام
حازم امام
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مصطفى كرم
احتفل الكابتن حازم إمام بتكريمه كأفضل إعلامي رياضي وحصوله على الجائزة المقدمة من مجلة الدير جيست الذي يقام حاليًا بالتجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

ونشر حازم إمام صورة له أثناء تسلمه لجائزة أفضل إعلامي رياضي لعام 2019 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق حازم إمام على الصورة قائلا "شكرا لمجلة الدير جيست على التكريم".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "تستاهل كل خير دايما يا حازم" و "ما شاء الله ربنا يزيد محبه الناس ليك" و "المحترم" و " مبروووك يا كابتن مصر".

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