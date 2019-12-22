إسلام زكي يستعد لطرح ألبوم بعد الغياب

يستعد المطرب والملحن إسلام زكي لطرح البوم جديد بعنوان "بعد الغياب" خلال الفترة القليلة الكقبلة، بعد سنوات من التحضير له.



ونشر إسلام فيديو، عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" وعلق عليه قائلًا :" حلم كنت طول عمري شايفة مستحيل و خطوة كل يوم تتأجل لاسباب كتير مش مهم هي اية دلوقتي .. المهم ان ربنا بعتلي الناس دي اللي منغيرهم عمري ما كنت هعمل البوم و شغالين بقلب و حابين اللي بنعملة و اللي هتسمعوه قريب ان شاء الله".



بينما إختتم حديثه قائلًا :"شكرا لكل واحد فرحلي من قلبة و شكرا لكل الناس اللي باركتلي يا رب اكون عند حسن ظنكم و تسمعو حاجة تعجبكم".



ويتعاون إسلام مع عدد من الشعراء والموزعين من بينهم تامر حسين، وأحمد المالكي، وأدهم وإلهامي دهيمة، ومحمد حسن، وأحمد حسام، وأكرم يسري



يذكر أن تعاون إسلام ذكي، مع العديد من النجوم بتلحين الأغاني لهم التي حققت نجاح كبير جدًا.