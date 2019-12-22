AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إسلام زكي يستعد لطرح ألبوم بعد الغياب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:10 م
إسلام ذكي
إسلام ذكي
Advertisements
آيه عاطف
يستعد المطرب والملحن إسلام زكي لطرح البوم جديد بعنوان "بعد الغياب" خلال الفترة القليلة الكقبلة، بعد سنوات من التحضير له.

ونشر إسلام فيديو، عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" وعلق عليه قائلًا :" حلم كنت طول عمري شايفة مستحيل و خطوة كل يوم تتأجل لاسباب كتير مش مهم هي اية دلوقتي .. المهم ان ربنا بعتلي الناس دي اللي منغيرهم عمري ما كنت هعمل البوم و شغالين بقلب و حابين اللي بنعملة و اللي هتسمعوه قريب ان شاء الله".

بينما إختتم حديثه قائلًا :"شكرا لكل واحد فرحلي من قلبة و شكرا لكل الناس اللي باركتلي يا رب اكون عند حسن ظنكم و تسمعو حاجة تعجبكم".

ويتعاون إسلام مع عدد من الشعراء والموزعين من بينهم تامر حسين، وأحمد المالكي، وأدهم وإلهامي دهيمة، ومحمد حسن، وأحمد حسام، وأكرم يسري

يذكر أن تعاون إسلام ذكي، مع العديد من النجوم بتلحين الأغاني لهم التي حققت نجاح كبير جدًا.
Advertisements

ترشيحاتنا

التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي

حل اللغز مصري .. تحرك عاجل فى الكويت من عائلة الظفيري بعد وفاته.. ومجلس الأمة يتدخل

انت متغنيش خليك في التلحين .. عمرو دياب يحرج عمرو مصطفى بـ السعودية | فيديو

بسبب مشاجرة رجل يدهس مجموعة من المارة في محاولة لقتلهم .. صور

عماد الدين حسين: سحر نصر ضحية التعديل الوزاري.. فيديو

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور