تصرف غريب من جماهير ريال بيتيس بمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أمطرت جماهير ريال بيتيس، أرضية ملعب بينتو فيامارين، الذي احتضن مواجهة الفريق بالهدايا وألعاب الأطفال تضامنا مع المحتاجين والفقراء.





وقبل انطلاق صافرة بداية مباراة ريال بيتيس أمام أتلتيكو مدريد ألقت الجماهير العديد من الألعاب والهدايا للأطفال المحتاجين.





وتعرض فريق ريال بيتيس للخسارة في هذه المباراة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 18 بالدوري الإسباني.



