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اقتصاد

نائب وزير البترول الجديد لـ"صدى البلد": مسؤولياتي تقتصر على قطاع الثروة المعدنية فقط

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
نائب وزير البترول
نائب وزير البترول الجديد
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مايكل عياد
أكد المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، النائب الجديد لوزير البترول والثروة المعدنية، أن دوره في المنصب الجديد للعمل بملف الثروة المعدنية فقط، أن اختصاصاته في هذا الشأن فقط.

وأضاف "خشب" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اختصاصه يأتي من أجل إهتمام الدولة بملف الثروة المعدنية، لما له من أهمية اقتصادية كبرى، تعول عليه الدولة الكثير والكثير مستقبلا من أجل دعم الاقتصاد المحلي.

وكان نائب وزير البترول الجديد قد جلب للوزارة في السابق شركة "وود ماكينزي" وهي الشركة التي عملت مش شركة إنبي التي كان يرأسها خشب سابقا، من أجل وضع تصور لاستراتيجية تطوير التعدين فى مصر.

وينتظر "خشب" عودة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الاجتماع الـ 103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذى يعقد أعماله بالكويت، وذلك لتحديد المهام التى سوف يعمل على إنجازها خلال المرحلة القادمة .

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