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أخبار العالم

سوريا.. إسقاط طائرات مجهولة تهاجم مطار حماة العسكري ومدينة جبلة.. تفاصيل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة مسيرة معدلة ومحملة بقنابل شديدة الانفجار بمطار مدينة حماة العسكري.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة. 

ونقلت شبكة "سبوتنك" الروسية عن مصادر ميدانية قولها "تشكيلات تابعة لقوات الدفاع الوطني المتمركزة بريف مدينة السلمية الغربي، رصدت طائرة استطلاع تحاول العبور باتجاه ريف حمص تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية وتم إسقاطها دون إحداث أي أضرار".

وأوضحت المصادر أنه بعد معاينة الطائرة من قبل عناصر الهندسة، تبين أنها معدلة محليا حيث تقوم المجموعات المسلحة بإجراءات تعديلات على هيكل الطائرة لتصبح قادرة على حمل قنابل شديدة الانفجار، إضافة إلى تزويدها بمحرك يعمل على مادة البنزين لتتمكن من السير مسافات طويلة".
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