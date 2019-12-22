سوريا.. إسقاط طائرات مجهولة تهاجم مطار حماة العسكري ومدينة جبلة.. تفاصيل

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة مسيرة معدلة ومحملة بقنابل شديدة الانفجار بمطار مدينة حماة العسكري.





وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة.





ونقلت شبكة "سبوتنك" الروسية عن مصادر ميدانية قولها "تشكيلات تابعة لقوات الدفاع الوطني المتمركزة بريف مدينة السلمية الغربي، رصدت طائرة استطلاع تحاول العبور باتجاه ريف حمص تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية وتم إسقاطها دون إحداث أي أضرار".



